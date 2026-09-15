Anuncia García show de Gerardo Ortiz por Fiestas Patrias

El Municipio alistó el escenario a un costado de la Presidencia para recibir a La Sonora Dinamita y El Millonario este martes.

El municipio de García se prepara para celebrar las fiestas patrias este martes 15 de septiembre con una jornada de música y entretenimiento que tendrá como principales atractivos las presentaciones de Gerardo Ortiz, El Millonario y La Sonora Dinamita.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, informó que el festejo se llevará a cabo a un costado de la Presidencia Municipal, donde ya fue instalado el escenario que recibirá a los artistas y a las familias que acudan a la celebración.

Las actividades están programadas para iniciar a las 7:00 de la tarde con la presentación de La Sonora Dinamita, agrupación que será la encargada de abrir la jornada musical con sus temas de corte tropical.

Posteriormente, el público podrá disfrutar de la presentación de Gerardo Ortiz, quien encabeza el cartel de esta noche mexicana.

El cantante ofrecerá un espectáculo como parte de las actividades organizadas para conmemorar las fiestas patrias.

El cierre estará a cargo de El Millonario, representante del género urbano, quien se presentará ante los asistentes para concluir la jornada musical.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, el evento busca generar un espacio de convivencia para las familias de García y mantener vivas las tradiciones relacionadas con las celebraciones patrias.

El alcalde Manuel Guerra Cavazos hizo un llamado a las y los habitantes del municipio a participar en los festejos y disfrutar de las actividades programadas para esta fecha.

La celebración se realizará este martes 15 de septiembre a partir de las 19:00 horas, a un costado de la Presidencia Municipal de García.

Las autoridades municipales extendieron la invitación a la población para acudir a la celebración y participar en una noche dedicada a la música, la convivencia familiar y el orgullo mexicano.

Con información de Marisol Gómez.