Anuncia Félix Arratia expansión de empresa surcoreana en Juárez

El municipio de Juárez reafirmó su posición como referente de inversión extranjera en Nuevo León con el anuncio de la expansión de la empresa surcoreana Youngshin Industry México.

El proyecto representará la creación de 1,500 empleos directos, triplicando la fuerza laboral actual de la planta, informó el alcalde Félix Arratia.

Generación de empleo y crecimiento laboral

Durante un recorrido por las instalaciones ubicadas en la carretera Monterrey–Reynosa, el edil destacó que la confianza de la firma asiática es reflejo del orden y la infraestructura que ofrece el municipio.

“Con esta nueva inversión vamos a darle la oportunidad a alrededor de 1,500 personas de incorporarse al mercado laboral. La fuerza laboral de esta empresa pasará de 500 a 2,000 trabajadores. Esto demuestra que estamos haciendo las cosas bien, y colocando piso parejo para toda nuestra gente”, expresó el alcalde.

Ampliación del complejo industrial

Como parte de su estrategia de crecimiento en el mercado global de manufactura y ensamblaje, Youngshin Industry México inició la ampliación de su complejo industrial en Juárez, Nuevo León.

La obra contempla una construcción de 3,500 metros cuadrados adicionales, para alcanzar una superficie total de 20 mil 900 metros cuadrados hacia finales de 2026.

“Estoy muy agradecido y contento con la ampliación de esta planta, que va a ofrecer mejores empleos y mayores oportunidades. Juárez lo tiene todo: servicios, conectividad y un gobierno que pone orden y está a la orden para apoyar a quienes invierten y generan empleo”, agregó.

Vacantes abiertas y estrategia económica

Arratia, acompañado por el secretario de Competitividad Territorial, Jorge Hipólito Berlanga, señaló que la planta ya mantiene abiertas las vacantes para personal técnico y operativo en la colonia Hacienda Santa Lucía.

De acuerdo con las autoridades, esta inversión consolida la estrategia municipal de fomento económico, orientada a captar capital extranjero que se traduzca en empleos de calidad, y se garantiza que el talento de Juárez se quede en el municipio, fortaleciendo la competitividad y la estabilidad financiera de la región.