Anuncia Estado dos polos de inversión libres de impuestos

El gobernador Samuel García anunció que los polos estarán ubicados en los municipios de Anáhuac y Pesquería, los cuales calificó como 'paraísos fiscales'

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Con el fin de impulsar la inversión y el empleo, Nuevo León establecerá dos polos de desarrollo económico en Anáhuac y Pesquería, los cuales ofrecerán beneficios fiscales a las empresas participantes.

El gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que estos proyectos cambiarán la lógica de la inversión extranjera en el estado.

“Estos dos polos van a cambiar completamente la lógica de la inversión extranjera porque son paraísos fiscales”, afirmó el mandatario estatal.

Ambos proyectos forman parte del programa Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, impulsado por el gobierno federal como parte del Plan México.

El esquema contempla incentivos fiscales para las empresas que se establezcan en los polígonos seleccionados, entre ellos reducciones o exenciones de determinados impuestos y aranceles.

Al anunciar los dos sitios elegidos para Nuevo León, García Sepúlveda destacó que los beneficios incluirán incentivos federales, estatales y municipales.

“Es un proyecto muy importante en conjunto con la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos dio a escoger dos polos para el Plan México; Nuevo León eligió la Aduana Colombia y el polo industrial de Pesquería. Lo que les puedo adelantar es que son polos libres de impuestos. Las empresas que inviertan aquí, por decreto federal y estatal, se olvidan de pagar ISR; el IVA que paguen en materiales se les devolverá en 24 horas; además, se olvidan del Impuesto Sobre Nómina y de otros gravámenes estatales. También estamos trabajando con el municipio de Pesquería en el tema del impuesto predial y con el de Anáhuac”, explicó García al anunciar los polígonos seleccionados.

Uno de los polos estará ubicado en el municipio de Anáhuac y tendrá como principal objetivo fortalecer la actividad vinculada con la Aduana Colombia, uno de los puntos estratégicos para el comercio exterior de Nuevo León.

El segundo proyecto se ubicará en Pesquería y, de acuerdo con el gobernador, es el que registra el mayor nivel de avance. Se trata de un polígono de 280 hectáreas donde la administración estatal pretende desarrollar infraestructura industrial, educativa y habitacional.

García Sepúlveda señaló que el proyecto busca convertirse en un centro urbano de servicios para las empresas y los trabajadores que se establezcan en la zona.

“En ese terreno ya hay agua y energía eléctrica. Estamos construyendo el Libramiento Pesquería para conectar directamente con el polo. Además, vamos a construir una preparatoria, una secundaria y vivienda de nivel medio. Básicamente vamos a hacer una minicudad ahí”, explicó.

El polígono de Pesquería se encuentra frente a la planta de KIA, ubicación que, según el gobernador, permitirá concentrar a empresas proveedoras que llegaron a Nuevo León con la instalación de la armadora, pero que actualmente se encuentran distribuidas en diversos municipios del área metropolitana.

“Con KIA llegaron muchas empresas a Nuevo León, más de 300 proveedores, pero están distribuidos en toda la zona metropolitana. Hay proveedores en Santa Catarina, García, Salinas Victoria y Juárez. A todos ellos les ofrecimos instalarse en un pocket park frente a KIA y, además, sin impuestos; de momento ya hay alrededor de 15 interesados”, indicó García.