Anuncia DIF Guadalupe celebración de matrimonios colectivos

Josefina Villarreal, Directora del DIF Guadalupe, destacó que las primeras 100 parejas en inscribirse disfrutarán de una celebración con "todo incluido"

Con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias guadalupenses y fortalecer el tejido social, el Sistema DIF Municipal anunció el inicio de la campaña de Matrimonios Colectivos 2026. A través de esta iniciativa, el Municipio gestionará ante el Registro Civil las actas de matrimonio de manera completamente gratuita. El beneficio no solo incluye el trámite legal, sino que también cubrirá el costo de los exámenes prenupciales, eliminando las barreras económicas para las parejas que desean formalizar su unión. Un evento con "Padrinos de Lujo" Josefina Villarreal, Directora del DIF Guadalupe, destacó que las primeras 100 parejas en inscribirse disfrutarán de una celebración con "todo incluido". “El alcalde Héctor García y su esposa, la Presidenta del Sistema, Blanca Treviño, fungirán como testigos de honor en esta gran boda colectiva. ¿Qué atractivo tenemos además de estos padrinos de lujo? Pues que vamos a tener los exámenes médicos y prenupciales totalmente gratuitos a cuenta del Gobierno Municipal”, afirmó Villarreal.

Requisitos para los contrayentes

Las parejas interesadas en participar deberán acudir a entregar su papelería completa. Los documentos solicitados son:

Actas de nacimiento actualizadas de ambos interesados.

CURP de ambos.

Copia de la identificación oficial (INE) por ambos lados.

En caso de aplicar: Acta de defunción o acta de divorcio certificada si alguno de los contrayentes es viudo o divorciado.

Ubicación y Recepción

La recepción de documentos se llevará a cabo en las Oficinas Generales del DIF Guadalupe, situadas en: Avenida Lázaro Cárdenas No. 500, Colonia Vivienda Popular.

Con esta campaña, el Gobierno Municipal busca asegurar que ninguna pareja se quede sin la protección legal que otorga el matrimonio por falta de recursos, promoviendo la estabilidad y el bienestar familiar en la comunidad.