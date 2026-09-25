Anuncia CFE cortes de luz programados en San Jerónimo

Según informó la paraestatal, la suspensión de servicio se realizará desde las 10:00 horas hasta las 18:00, aunque podría restablecerse antes

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) avisó a vecinos de la colonia San Jerónimo que este viernes 25 de septiembre realizará un corte programado de energía por más de ocho horas.

De acuerdo con vecinos del sector, la CFE les avisó por correo a usuarios con servicio en las calles Camino de los Kiwis e Ibis que se suspenderá el suministro debido a trabajos de mantenimiento en la red.

Según informó la paraestatal, la suspensión de servicio se realizará desde las 10:00 horas hasta las 18:00, aunque podría restablecerse antes si los trabajos se agilizan.

Recordemos que en las últimas semanas CFE ha realizado varios cortes programados para poder modernizar y darle mantenimiento a la red eléctrica, la cual se vio afectada por la alta demanda durante la canícula, lo cual generó apagones masivos en el Área Metropolitana.

Sigue estas recomendaciones

Si vives en la zona afectada, la recomendación es desconectar desde un poco antes los aparatos electrónicos que tengas en casa, esto para evitar que se dañen por el corte súbito de energía.

De igual manera, se recomienda programar tu agenda para poder realizar tus actividades principales con la luz de día o fuera de casa, esto para no padecer del calor.

Finalmente, recuerda tener cargados tus dispositivos móviles, pues debido a que el corte será por ocho horas, podrías perder comunicación si te quedas sin batería.