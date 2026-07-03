Anuncia CFE corte programado de luz en San Pedro Garza García

La Comisión Federal de Electricidad realizará este viernes trabajos preventivos de mantenimiento en San Pedro Garza García

Por labores preventivas de mantenimiento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que suspenderá este viernes provisionalmente el suministro de energía eléctrica en algunas colonias de San Pedro Garza García.

Los trabajos se llevarán a cabo en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas, sumando una duración total de ocho horas en las que se verán afectados los sectores de La Cima, Privada La Cima, Las Codornices, Villa Montaña y Jardines Coloniales.

CFE realizará mantenimiento preventivo en la red eléctrica

“La CFE efectuará labores preventivas de mantenimiento con líneas desenergizadas por seguridad del personal y la población en general, así como para evitar afectaciones a la red eléctrica. El servicio se reanudará en cuanto terminen los trabajos programados para fortalecer el suministro eléctrico”, informó la comisión a través de un comunicado.

Las autoridades federales informaron que las maniobras se efectuarán con líneas desenergizadas por seguridad tanto del personal técnico como de la población en general, buscando además evitar afectaciones a la red eléctrica.

“La Comisión Federal de Electricidad suspenderá provisionalmente el suministro de energía eléctrica en algunas colonias de San Pedro Garza García, Nuevo León, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en esta región”, se agregó en el documento oficial.

Asimismo, la comisión señaló que el servicio se reanudará en cuanto terminen los trabajos programados para fortalecer el suministro y recordó a la ciudadanía que el canal de comunicación oficial para cualquier reporte, duda o aclaración es la línea telefónica 071.

Colonias y horario afectados

Fecha: viernes, 03 de julio de 2026.

Horario: de 10:00 a 18:00 horas.

Duración: ocho horas.

Colonias: La Cima, Privada La Cima, Las Codornices, Villa Montaña, Jardines Coloniales.

Duda o aclaración: Línea telefónica 071.