Anuncia AyD cortes de agua en varias colonia de Juárez

Por: INFO 7

19 Agosto 2025, 20:38

Debido a la complejidad de las maniobras de reparación en una obra tan grande, se espera que el servicio esté suspendido por al menos ocho horas

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey anunció que durante la noche y madrugada de este martes 19 de agosto, varias colonias del municipio de Juárez no contarán con servicio.

Esto se debe a que la paraestatal reparará una tubería de agua potable de 18 pulgadas, la cual habrá sido dañada por un contratista externo a la altura de la colonia Ciudadela, en el citado municipio.

Debido a la complejidad de las maniobras de reparación en una obra tan grande, se espera que el servicio esté suspendido por al menos ocho horas, por lo que se hizo un llamado a separar agua lo antes posible para prevenir inconvenientes.

Las colonias afectadas son las siguientes:

WhatsApp Image 2025-08-19 at 8.28.53 PM.jpeg

WhatsApp Image 2025-08-19 at 8.28.53 PM (1).jpeg

WhatsApp Image 2025-08-19 at 8.28.53 PM (2).jpeg

