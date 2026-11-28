La medida incluye a áreas como Servicios Públicos, Tesorería y Seguridad Pública sin excepción, y pide administrar bien los recursos.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García García, anunció que este viernes se adelantará el depósito salarial para todos los trabajadores y servidores públicos del municipio, en lugar de esperar hasta el lunes 30 de noviembre, último día del mes.

A través de un mensaje, el edil explicó que la medida abarca a toda la plantilla municipal —incluidas áreas como Servicios Públicos, Tesorería y Seguridad Pública, sin excepción— y pidió a los empleados administrar bien sus recursos ante la llegada de diciembre.

Un adelanto pensado desde la experiencia como servidor público

Héctor García García señaló que decidió hacer el esfuerzo de dispersar los sueldos este mismo día tras recordar su propia etapa como empleado municipal, cuando las quincenas que caían hasta el último día del mes se volvían largas y complicadas durante el fin de semana previo.

“Cuando yo era empleado municipal, servidor público municipal, estas quincenas se hacían larguísimas porque te toca el pago hasta el lunes, el día último de noviembre. Y pues yo viví cómo se sufre el sábado y el domingo prevdespuésés de una larga quincena que no cobras. Y bueno, pues vamos a hacer el esfuerzo y hoy les vamos a depositar el sueldo en lugar del lunes”.

Fechas de aguinaldo y llamado a redoblar esfuerzos

Además del adelanto salarial de hoy, el alcalde informó que ya está listo el esquema para dispersar el aguinaldo y la prima vacacional entre los días 15, 16 y 17 de diciembre.

En su mensaje, Héctor García agradeció el trabajo diario del personal en labores como el mantenimiento de calles limpias y alumbradas, el bacheo y la seguridad, y pidió seguir sumando esfuerzos para que la ciudadanía se sienta orgullosa de sus servidores públicos municipales.