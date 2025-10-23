Anuncia Agua y Drenaje cortes en Guadalupe, Juárez y Apodaca

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey avisó que dentro de las próximas horas realizará labores de mantenimiento en el sistema, por lo que varias colonias de tres municipios se verán afectadas con cortes de agua.
De acuerdo con la paraestatal, se realizará el cambio de dos válvulas reguladoras de 18 pulgadas y cuatro más de control en el tanque San Miguel 1, ubicado en el municipio de Guadalupe.
“La actualización de los equipos tecnológicos impactará de forma positiva y facilitará mantenimientos preventivos y correctivos futuros con un menor tiempo de atención, regulando y controlando el suministro del tanque”, aseguró la institución por medio de un comunicado.
Las labores provocarán que el servicio sea suspendido desde las 22:00 horas del miércoles 22 de octubre hasta las 08:00 horas del jueves, por lo que no debería representar un mayor inconveniente.
Sin embargo, se recomienda a todos en las colonias afectadas que reserven un poco de agua en caso de que el restablecimiento del servicio tarde más de lo debido.
Las colonias afectadas son:
Apodaca:
Arbolada Fraccionamiento
Bosque Boreal
Bosque Real
Bosques de San Miguel
Caoba Residencial
Fraccionamiento Industrial San Carlos
Fraccionamiento Industrial SG
Fuentes de Santa Lucía
Hacienda El Campanario
Hacienda Las Margaritas (todos los sectores)
Jardines de San Patricio
Joyas del Pedregal
La Asunción
Las Flores
Loma de la Paz
Los Colibríes
Los Olmos
Los Olivos Residencial
Modena Residencial
Misión Real
Misión San Pablo
Paseo de la Loma
Portal de Huinalá
Praderas de Huinalá
Privada Cerezo
Privadas Canteras
Privalia Huinalá
Punta Nizuc
Real de Apodaca
Reserva Acanto
Residencial Accadia
Residencial San Benito
Riberas de Huinalá
Santa Anita
Valle San Miguel
Juárez:
Anzures
Demas
La Toscana
Lomas Anzueres
Lomas de Fátima
Los Puertos
Portal del Valle
Praderas de San Juan
Residencial Anzures
URBI Villa del Real
Villas Anzures
Guadalupe:
Bello Amanecer
Fuentes de San Miguel
Parque Industrial DAVISA
Rivieras de Guadalupe