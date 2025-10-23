Anuncia Agua y Drenaje cortes en Guadalupe, Juárez y Apodaca

Las labores provocarán que el servicio sea suspendido desde las 22:00 horas del miércoles 22 de octubre hasta las 08:00 horas del jueves

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey avisó que dentro de las próximas horas realizará labores de mantenimiento en el sistema, por lo que varias colonias de tres municipios se verán afectadas con cortes de agua.

De acuerdo con la paraestatal, se realizará el cambio de dos válvulas reguladoras de 18 pulgadas y cuatro más de control en el tanque San Miguel 1, ubicado en el municipio de Guadalupe.

“La actualización de los equipos tecnológicos impactará de forma positiva y facilitará mantenimientos preventivos y correctivos futuros con un menor tiempo de atención, regulando y controlando el suministro del tanque”, aseguró la institución por medio de un comunicado.

Las labores provocarán que el servicio sea suspendido desde las 22:00 horas del miércoles 22 de octubre hasta las 08:00 horas del jueves, por lo que no debería representar un mayor inconveniente.

Sin embargo, se recomienda a todos en las colonias afectadas que reserven un poco de agua en caso de que el restablecimiento del servicio tarde más de lo debido.

Las colonias afectadas son:

Apodaca:

Arbolada Fraccionamiento

Bosque Boreal

Bosque Real

Bosques de San Miguel

Caoba Residencial

Fraccionamiento Industrial San Carlos

Fraccionamiento Industrial SG

Fuentes de Santa Lucía

Hacienda El Campanario

Hacienda Las Margaritas (todos los sectores)

Jardines de San Patricio

Joyas del Pedregal

La Asunción

Las Flores

Loma de la Paz

Los Colibríes

Los Olmos

Los Olivos Residencial

Modena Residencial

Misión Real

Misión San Pablo

Paseo de la Loma

Portal de Huinalá

Praderas de Huinalá

Privada Cerezo

Privadas Canteras

Privalia Huinalá

Punta Nizuc

Real de Apodaca

Reserva Acanto

Residencial Accadia

Residencial San Benito

Riberas de Huinalá

Santa Anita

Valle San Miguel

Juárez:

Anzures

Demas

La Toscana

Lomas Anzueres

Lomas de Fátima

Los Puertos

Portal del Valle

Praderas de San Juan

Residencial Anzures

URBI Villa del Real

Villas Anzures

Guadalupe:

Bello Amanecer

Fuentes de San Miguel

Parque Industrial DAVISA

Rivieras de Guadalupe