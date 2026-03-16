Antilope suelto moviliza a Protección Civil en Guadalupe

El incidente se registró en el cruce de avenida Exposición y avenida Azteca, en la colonia La Hacienda, en el municipio de Guadalupe

Elementos de Protección Civil de Nuevo León lograron capturar la mañana de este domingo a un antílope Eland que se encontraba suelto en calles cercanas al estadio BBVA, en el municipio de Guadalupe.

El reporte inicial fue recibido alrededor de las 07:49 horas, cuando ciudadanos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un ejemplar de gran tamaño que circulaba por vialidades aledañas al inmueble deportivo.

Animal fue visto cerca del estadio de Rayados

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil estatal, el animal fue detectado inicialmente en la zona del cruce de avenida Exposición y avenida Azteca, en la colonia La Hacienda, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia para atender el reporte.

Debido al riesgo que representaba tanto para automovilistas como para peatones, se inició un operativo para ubicar y resguardar al ejemplar.

Operativo coordinado con personal del Parque La Pastora

Durante el seguimiento del animal, personal de Protección Civil de Nuevo León trabajó de manera coordinada con especialistas del Parque La Pastora, quienes apoyaron en las labores de control del ejemplar.

Para lograr su captura, personal especializado administró un dardo tranquilizante, lo que permitió reducir la movilidad del antílope y asegurar al animal sin que resultara lesionado.

Captura se realizó cerca del estacionamiento del parque

Tras la intervención de los rescatistas, el ejemplar fue finalmente capturado en el exterior del estacionamiento del Parque La Pastora, concluyendo así el operativo implementado en la zona.

En las labores participó la unidad U.07 de Protección Civil de Nuevo León, corporación que atendió el reporte y coordinó el operativo junto con el personal del parque.

Las autoridades no han informado hasta el momento cómo el animal salió del área donde se encontraba resguardado, aunque se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el incidente.