Anticipa Samuel García 'segundo nearshoring' para Nuevo León

Durante la inauguración de la Expo Pyme 2025 estuvo presente el Secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que para el estado se avecina un “segundo nearshoring” que detonará inversiones millonarias, tras destacar que Nuevo León se consolida como el número uno en indicadores como ingresos, creación de empleo y formalidad laboral.

Durante la inauguración de la Expo Pyme 2025, en la que participó el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, el mandatario estatal resaltó que los resultados actuales colocan a Nuevo León como “el mejor ambiente de negocio de América Latina”.

García subrayó que el proyecto anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una inversión estimada en 17 millones de dólares, busca desarrollar un corredor de interpuerto que conecte Salinas Victoria con Laredo, Texas, lo que sumado al Tren del Norte podría traducirse en inversiones de “billones de dólares”.

“No tengo duda que viene un nuevo nearshoring, hoy tenemos todo para que en este nuevo escenario nos vaya aún mejor”, afirmó el gobernador, quien recordó que la primera ola de relocalización industrial en la región estuvo impulsada por la guerra arancelaria de Estados Unidos contra China.

El mandatario destacó además el papel de las pequeñas y medianas empresas en este dinamismo económico.

Con programas como Hecho en Nuevo León, dijo, se otorgan créditos de hasta 30 millones de pesos a más de tres mil Pymes, se les condonan impuestos y se les facilita su incorporación a las cadenas de valor.

Por su parte, Marcelo Ebrard habló sobre el proceso de negociación con Estados Unidos respecto a los aranceles en sectores como el automotriz, acero y aluminio.

Señaló que México se encuentra “a la mitad del camino” hacia la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se llevará a cabo entre enero y julio de 2026.

“El objetivo es llegar a esa revisión con el menor grado de dificultad posible, que exportar desde México sea más barato y más fácil que desde cualquier otro país”, expuso el funcionario federal, al destacar que la presidenta Sheinbaum ha persuadido en varias ocasiones al presidente Trump para avanzar en acuerdos.

En la ceremonia también participaron el presidente de la Caintra, Jorge Santos Reyna; el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna; la secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha; y el presidente de la Concamin, Alejandro Malagón, entre otras autoridades.