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Ante vacaciones, empieza campañas de vacunación contra Sarampión

Por: Jared Villarreal

28 Marzo 2026, 15:33

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El IMSS inició con módulos de vacunación en las diferentes clínicas, en donde se logró vacunar a familias en contra de la enfermedad. Te decimos cuáles son.

Ante vacaciones, empieza campañas de vacunación contra Sarampión

Ante el inicio de las vacaciones de Semana Santa, autoridades y dependencias de Salud como el IMSS exhortan a la población de Nuevo León a vacunarse contra enfermedades como el sarampión.

Instalan módulos de vacunación en clínicas del IMSS

Es por eso por lo que la dependencia inició con módulos de vacunación en las diferentes clínicas, en donde se logró vacunar a familias en contra de la enfermedad.

¿Dónde están ubicados los módulos de vacunación?

Los lugares en donde se colocaron estos módulos fueron:

  • Centro de Seguridad Social 3 (Guadalupe)
  • Hospital General de Zona #2 (Monterrey)
  • Hospital General de Zona #12 (Linares)
  • UMF #19 (Apodaca)
  • UMF #31 (San Nicolás)
  • UMF #35 (Monterrey)

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