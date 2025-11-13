Ante aumento de diabetes, refuerzan programas en Nuevo León

En la glosa del cuarto informe de gobierno, la titular de Salud, Alma Rosa Marroquín indicó que actualmente en Nuevo León, 30% de la población sufre de diabetes

La diabetes es una enfermedad que afecta a muchos grupos de la población, sin embargo, a quienes más afecta son los mayores de 40 año, por lo cual, la Secretaría de Salud aseguró que están reforzando programas de prevención y atención para combatirla.

Durante la glosa del cuarto informe de gobierno, la titular de salud, Alma Rosa Marroquín indicó que actualmente en Nuevo León, el 30% de la población sufre de diabetes, siendo el grupo de 40 años en adelante los más afectados, debido a malos hábitos o a una herencia genética.

Ante la alta cifra de personas que padecen la enfermedad, desde la Secretaría de Salud se trabaja en diferentes programas y capacitaciones al personal médico, para que la población se atienda esta enfermedad crónica.

“Tenemos médicos internistas y expertos en diabetes que coordinan a todos los médicos de primer contacto para que identifiquen a los pacientes con diabetes, porque si los protocolos de intervención son los adecuados, así se identifica en qué momento atenderlos para evitar sus complicaciones. “Así mismo establecimos una red de trabajo en todo el estado que le estamos proyectando, y eso es un trabajo que lo hemos hecho a partir de este año 2025”, dijo Alma Rosa Marroquín.

Además de eso, también han trabajado en que las personas que viven en lugares de difícil acceso a un tratamiento continuo, se ofrecen otras opciones como consultas por la vía digital.

“También para las personas con difícil acceso tenemos la consulta por telemedicina, que es un trabajo que ya se realiza desde hace tiempo”, agregó.

El tema de la diabetes es muy importante, sobre todo en este mes de noviembre porque el 14 es cuando se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes para crear conciencia sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de esta enfermedad.

La diabetes es una de las principales causas de muerte en el mundo y afecta a millones de personas, muchas de ellas sin saberlo. Este año, el llamado se centra en promover estilos de vida saludables, una alimentación balanceada y la actividad física regular como medidas clave para reducir el riesgo de padecerla.

Autoridades de salud y organizaciones médicas realizarán diversas actividades informativas y de detección gratuita para fomentar la atención temprana y mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición.