Andres Mijes rinde su Quinto Informe tras regresar a Escobedo

Todo ello, explicó, enfocado a la visión de un México que impulsa la presidenta Sheinbaum, generando más inversión y más oportunidades

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Al retomar la alcaldía de Escobedo tras participar en el proceso interno de Morena por la candidatura a la gubernatura de Nuevo León, Andrés Mijes rindió este martes su Quinto Informe de gobierno, y afirmó que no tiene nada que objetar o cuestionar sobre el nombramiento de Clara Luz Flores, quien será la abanderada en las elecciones del 2027.

En la ceremonia de rendición de cuentas titulada "Honestidad con Resultados”, el edil morenista aseguró que gracias al modelo de la 4T Norteña, el trabajo da resultados y contribuye a reflejar la transformación en las comunidades.

"Regresamos a seguir aplicando los planes y programas de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo.

Mijes respeta designación de Clara Luz Flores

En entrevista, se le preguntó si Clara Luz Flores era la mejor opción entre las seis "corcholatas”, y a eso respondió: "Ahí están los resultados, yo no tengo nada que decir, ni nada que objetar… yo me declaro claudista (en alusión a la presidenta Sheinbaum), yo reitero que estoy en Morena por el proyecto de la Cuarta Transformación”.

"Acuérdense: decidió la gente en una encuesta… no soy yo quien para objetarlo. Es un proceso en el que yo acepté participar con esas reglas y, por lo tanto, lo respeto”, declaró. "Tenemos que aprender a trabajar con quien decida la gente”, insistió, sin mencionar por su nombre a Clara Luz Flores, designada como la coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nuevo León.

Cuestionado sobre si hubo transparencia en los resultados de la encuesta, Mijes Llovera expuso que "ahí están, creo que van a presentar los informes en el Comité Ejecutivo Nacional… ustedes los verán”.

Afirmó que Escobedo es "la monedita de oro de Morena en Nuevo León”, y advirtió que si Morena desea conquistar la gubernatura de Nuevo León, debe seguirse el ejemplo de Escobedo, cuna norteña de la 4T.

"Si se quiere ganar Nuevo León, se tiene que seguir trabajando como hemos trabajado en Escobedo”, aseveró.

Se le preguntó si para los comicios del 2027 buscará ser candidato a otro cargo de elección popular, y dijo: "Yo me veo sirviendo a Nuevo León desde cualquier trinchera”.

A la pregunta expresa de si será candidato a una diputación federal, contestó que "es prematuro (hablar de eso)”.

Negó que tenga resentimientos con el procedimiento interno de Morena.

"No, yo no tengo por qué tener resentimientos de nada. Al contrario, yo estoy orgulloso de mi participación”, declaró. "Yo tengo un ejercicio que cumplir (la alcaldía) y se termina en septiembre del 2027, y tengo que seguir trabajando por Escobedo”, sostuvo.

Retoma la presidencia municipal

Este martes, en el Teatro Digital “Fidel Velázquez”, Mijes retomó la presidencia municipal.

Ahí resaltó que la visión de la 4T Norteña consolida a Escobedo como un municipio donde gobernar con honestidad, cercanía y resultados sí es posible, demostrando que la transformación puede traducirse en bienestar para todas las familias.

Todo ello, explicó, enfocado a la visión de un México que impulsa la presidenta Sheinbaum, generando más inversión y más oportunidades.

“Rindo este informe leal a mis principios y leal a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, creo en su visión de México”, sostuvo.

Destaca inversión y generación de empleos

Destacó que en estos últimos cinco años, tres de la primera gestión y dos de la actual, Escobedo ha fortalecido su capacidad para atraer inversión, que se traduce en 85 mil millones de pesos.

Eso, resaltó, es gracias a la llegada de empresas como Seojin Mobility, Mercado Libre, Grupo Areya, la detonación del ambicioso proyecto Hotel Canadá City Center, el Costco más grande de Latinoamérica y el fortalecimiento de industrias como Brembo, Navistar, Trayecto y Mattel, entre otras firmas.

Aseguró que, por la digitalización de procesos, Escobedo se consolida como un municipio estratégico para el desarrollo metropolitano.

En los cinco años se han generado 26 mil 500 empleos y este crecimiento económico se ha acompañado de acciones para mejorar las condiciones de las colonias, impulsar a quienes emprenden y fortalecer la infraestructura para que el desarrollo llegue a más sectores.

Resalta avances en seguridad e infraestructura

También se avanzó en la seguridad, con fortalecimiento de la policía municipal, la única corporación a nivel local con triple acreditación internacional CALEA, con mayor presencia preventiva y acciones para entornos más seguros para las familias.

Tan solo entre 2023 y 2026, los homicidios dolosos bajaron a 37.2 por ciento y el robo a negocio 44.1 por ciento.

Se han impulsado obras de infraestructura y mejoramiento urbano para mejorar vialidades, movilidad, espacios públicos y servicios, como lo es la rehabilitación de más de 131 avenidas y calles como Raúl Salinas, Juárez, Acueducto, Águila Real, Sendero, por mencionar algunas.

Reiteró que de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, "Escobedo seguirá aportando al desarrollo de Nuevo León y de México, con la convicción de que la prosperidad debe ser para todos por igual”.