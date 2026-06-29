Andrés Mijes intensifica recorridos en municipios del norte de NL

Durante las actividades, el político señaló que actualmente recorre distintos municipios con el objetivo de mantener un contacto directo con la población

El alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, realizó una gira por municipios del norte de Nuevo León, donde reiteró su intención de impulsar el proyecto denominado "4T Norteña" y fortalecer la estructura política que busca encabezar rumbo a la coordinación de la defensa de la transformación en la entidad.

Durante su recorrido por Cerralvo, Doctor González y Marín, Mijes sostuvo encuentros con ciudadanos y simpatizantes, a quienes expuso su visión sobre el desarrollo económico y social de la región.

Mijes destaca la importancia del norte de Nuevo León

Durante las actividades, el político señaló que actualmente recorre distintos municipios con el objetivo de mantener un contacto directo con la población y conocer de primera mano las necesidades de las familias neolonesas.

Asimismo, afirmó que el momento político actual representa una oportunidad para fortalecer el proyecto de transformación impulsado a nivel federal, con la finalidad de traducirlo en mayores oportunidades de empleo, crecimiento económico y bienestar para el estado.

Promueve la "4T Norteña" como modelo de desarrollo

Andrés Mijes aseguró que la denominada "4T Norteña", modelo que ha promovido desde su administración en Escobedo, representa una alternativa para alcanzar una prosperidad compartida en Nuevo León.

También destacó que dicho esquema busca consolidar políticas públicas enfocadas en el desarrollo regional, la inversión y la mejora de las condiciones sociales de la población.

Mijes reiteró que continuará realizando recorridos en diferentes municipios de la entidad para escuchar directamente a la ciudadanía y fortalecer su proyecto político.

En ese contexto, sostuvo que mantendrá una estrategia de cercanía con la población con el objetivo de consolidarse como aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación y la soberanía de Nuevo León.