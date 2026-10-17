Analizarán en Monterrey retos del agua compartida con EUA

Especialistas y autoridades analizarán en el Museo de Historia Mexicana la gestión de las cuencas y acuíferos transfronterizos.

Especialistas, autoridades y académicos de México y Estados Unidos se reunirán el 20 y 21 de octubre en Monterrey para analizar los desafíos relacionados con el manejo del agua en la frontera, incluidos los ríos Bravo y Colorado, así como los acuíferos compartidos entre ambos países.

El encuentro, denominado “Bridges Over Water: Between Mexico and the United States (Puentes sobre el agua: entre México y Estados Unidos)”, tendrá como sede el Museo de Historia Mexicana y abordará temas como el uso urbano y agrícola del agua, los acuerdos binacionales y la gobernanza de las cuencas.

Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales, señaló que la discusión también involucra a Nuevo León debido a la conexión de sus fuentes de abastecimiento con la cuenca del río Bravo.

“Es importante darnos cuenta de que la cuenca de la cual dependemos en Monterrey forma parte de la cuenca del Río Bravo; tenemos que conocer nuestros recursos y las fuentes de agua de las que dependemos”, expresó Sánchez.

Durante las dos jornadas, los participantes analizarán alternativas para fortalecer la seguridad hídrica en la región fronteriza y las condiciones para mejorar la gestión de los recursos compartidos.

“Queremos ser propositivos, escuchar todas las voces y ver qué alternativas podemos construir”, agregó.

Según un comunicado, el foro es organizado por el Rosenberg International Forum on Water Policy y el Foro Permanente de Aguas Binacionales, con la participación de instituciones académicas y organizaciones de ambos países, entre ellas la University of California Agriculture and Natural Resources, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), University of California Alianza MX y el Udall Center for Studies in Public Policy de The University of Arizona.

De acuerdo con los organizadores, el encuentro estará abierto a estudiantes, especialistas, servidores públicos, organizaciones, empresarios y público en general, quienes podrán conocer las problemáticas y propuestas discutidas.

El registro se encuentra disponible en la página oficial del Foro Permanente de Aguas Binacionales.