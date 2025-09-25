Analizarán cambios en reforma electoral para lograr avance

Diputados del PRI, PAN, PRD y la independiente Rocío Montalvo votaron a favor de la iniciativa, mientras que los de Morena y MC votaron en abstención

La reforma electoral podría avanzar en el Congreso del Estado pues tanto el PRI como el PAN aseguraron que analizarán el considerar candidaturas exclusivas de mujeres en 16 alcaldías que no hayan tenido alcaldesas, para que la reforma avance.

Los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) y de Morena votaron ayer en abstención de la reforma electoral que permitiría que en el 2027 se postule a quien los partidos quieran, sin darle preferencia a las mujeres en puestos donde nunca han ganado, como la gubernatura y 16 alcaldías.

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que hasta el momento estas bancadas no han presentado una propuesta formal y esperan que en la discusión antes de la segunda vuelta, lo hagan para que puedan avanzar.

“Vamos a avanzar, vamos cómo avanzamos en las mesas, vamos a ver que dicen lis especialistas y yo creo que eso es lo que hay que poner en la mesa en la negociación.

“Yo espero que a la hora de las mesas de debate de la primera vuelta presenten lo que hoy están manifestando o lo que manifestaron el día de ayer para ver cuál es el avance”, dijo Carlos de la Fuente.

Por su parte, la diputada del PRI, Armida Serrato, pidió que presentarán los cambios.

“Para eso están los canales legislativos en donde quieran proponer cualquier comunicación, sea la de los municipios, sea el tema de la no reelección, que también contempla esta reforma.

“Yo no considero que sea un tema de condiciones, no hay nada escrito por parte de ellos para hacer una solicitud conforme a lo que marca la Ley, (si la realizan) si claro (lo analizarán)”, dijo Serrato.