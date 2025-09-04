Analizan zonas para abrir más contraflujos en Monterrey

El alcalde Adrián de la Garza indicó que los contraflujos no se pueden hacer solamente por que sí, ya que se necesitan protocolos de señalización y de seguridad

Ante el tráfico que se intensificó en la ciudad por el regreso a clases, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aseguró que se están analizando zonas nuevas para abrir más contraflujos en avenidas con alta carga vehicular.

Estos estudios se están haciendo todos los días en diferentes puntos, ya que los contraflujos que se han hecho en avenidas como Morones Prieto en los meses pasados, ayudaron a aliviar el tráfico y cortar tiempos de traslados.

“Se sigue siempre analizando todas las áreas de conflictos, sobre todo a las horas de mayor tráfico para establecer los contraflujos que sean necesarios, tal es el caso de contraflujos que de repente surgen emergentes por necesidades específicas, como es el caso del contraflujo de Morones Prieto" dijo el edil.

Así mismo, indicó que estos contraflujos no se pueden hacer solamente por que sí, ya que se necesitan protocolos de señalización y de seguridad para que funcionen correctamente.

“Obviamente requiere análisis técnico, ingeniería y no podemos hacerlo nada más así espontáneamente, y los que quedan de forma definitiva, que ya le llaman carriles de contraflujo y reversibles obtienen la señalización correspondiente para darle mayor seguridad.

“La instrucción es que se están analizando constantemente el movimiento del tema vehicular, para que el momento en que sean necesarios, poderlas aplicar en el momento que dejen de ser necesarias poderlos revertir, para tampoco afectar la vialidad en otros sentidos”, agregó De la Garza.

Estas declaraciones las hace el alcalde de Monterrey, luego de que el secretario de Movilidad del Estado, Hernán Villarreal, planteó a la mesa metropolitana dejar los contraflujos en zonas de alta ocupación.