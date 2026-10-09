Analizan sismos en Montemorelos por su alta actividad sísmica

Señalaron que hasta los últimos meses el 10 de julio del 2026 son más de 100 sismos registrados entre Montemorelos, General Terán y Los Ramones.

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Por considerarla como una de las zonas más activas por los sismos registrados hasta los últimos meses en Montemorelos, Científicos de la Facultad de Ciencias de la tierra estudian sus movimientos.

Fue el día de hoy que Juan Carlos Montalvo subdirector de la facultad de ciencias de la Tierra y Jonathan de la Rosa realizaron estudios sísmicos en diversos puntos de la localidad.

Señalaron que hasta los últimos meses el 10 de julio del 2026 son más de 100 sismos registrados entre Montemorelos, General Terán y Los Ramones.

El estudio es en base al comportamiento de la Tierra y verificar el porque; señaló que la mayor parte son sismos considerados naturales.

Fue en la plaza Matamoros que estuvieron realizando el estudio a metros del domicilio, que en aquel entonces 11 de mayo 2025 reportaba daños en su edificación.

Señalaron que revisarán otra vivienda afectada por el sismo del 11 de mayo.

Contaron especialistas de Ciencias de la Tierra que en Nuevo León se tiene documentado que en 20 años, se han reportado mas de 600 sismos y 100 de estos en la Región Citrícola considerada como una de las áreas con más frecuencia sísmica.

El último sismo se registró en Montemorelos hace apenas unos meses, el 10 de julio del 2026.