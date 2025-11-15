Analizan Morena y la IP cambios legales que impulsen inversiones

El encuentro tuvo como propósito instalar mesas de trabajo con la IP de NL para revisar el marco jurídico vigente y analizar posibles ajustes legislativos

Aunque desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador persiste la percepción de que Morena mantiene una postura distante, e incluso contraria, hacia la iniciativa privada, y pese a que esa idea se ha prolongado hasta el gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha negado reiteradamente dicho rechazo, este viernes se dio un mensaje distinto desde Nuevo León.

Diputados federales de la bancada de Morena, junto con los senadores Judith Díaz y Waldo Fernández, ambos del mismo partido, así como alcaldes metropolitanos como Andrés Mijes, de Escobedo, y representantes de la Secretaría de Economía estatal, sostuvieron una reunión con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León (CMIC).

El encuentro tuvo como propósito instalar mesas de trabajo con la industria privada del estado para revisar el marco jurídico vigente y analizar posibles ajustes legislativos que permitan atraer nuevas inversiones no sólo a Nuevo León sino a nivel federal.

El diputado federal y también vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Alfonso Ramírez insistió en la necesidad de incrementar la inversión pública y privada en infraestructura pues en julio de este año presentó una iniciativa de ley, la cual plantea invalidar la Ley de Asociaciones Público Privadas de 2012 y sustituirla por la Ley de Inversiones en Materia de Infraestructura para el Bienestar.

“En muchos sentidos, esta reunión quiere provocar un relanzamiento de la inversión privada en México con el propósito de complementar toda la fortaleza que implica la inversión conjunta entre lo público y lo privado”, afirmó.

Asimismo, detalló que los trabajos se concentrarán en los tres ejes del Diálogo Nacional: relanzamiento de la inversión privada, mecanismos financieros con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el sector privado, y la definición de los principales proyectos de infraestructura que el país debe priorizar.

“Fue propuesta por el diputado Alfonso Ramírez (Ley de Inversiones en Materia de Infraestructura) con su principio rector de prosperidad compartida, la cual puede consolidarse como una plataforma central para impulsar el crecimiento y el equilibrio de nuestro país”, dijo la diputada federal Magda Salgado Ponce.

Por su parte, la secretaría de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha, en representación del ejecutivo estatal dijo que “el mensaje es trabajar juntos porque nos conviene a todos. Nosotros como neoloneses reconocemos la importancia que tiene nuestro estado; este estado con 4 por ciento de la población mueve casi el 35 por ciento del crecimiento”.

“La infraestructura en Nuevo León siempre ha sido el motor de la economía”, señaló el senador Waldo Fernández.

A su vez, la senadora Judith Díaz, recientemente nombrada presidenta de la Comisión de Áreas Metropolitanas y Movilidad, apuntó que “uno de los temas que tiene que ser abordados es precisamente el problema del urbanismo, y quién mejor que ustedes (la IP) para poder sentarnos a dialogar. Deseo que el diálogo del día de hoy sea todo un éxito, que podamos tener grandes acuerdos y grandes ideas para llevarlas a la práctica y trasladarlas a la Cámara de Diputados”.

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, añadió que “otro punto clave es la capacidad fiscal local. El Plan México plantea un horizonte de inversión pública y privada a gran escala, pero esto demanda que los territorios tengan finanzas sanas. No se trata de aumentar impuestos, sino de recaudar mejor”.