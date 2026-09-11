Analizan legado que dejó el Mundial en Monterrey

Diversos sectores evaluaron los retos en movilidad, seguridad e infraestructura que dejó la justa deportiva en la entidad.

Autoridades, empresarios, académicos y organizaciones civiles analizaron los retos y aprendizajes que dejó la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Monterrey.

A casi dos meses de haber concluido la Copa Mundial de la FIFA 2026, Monterrey puso sobre la mesa los resultados y aprendizajes que dejó la organización del torneo, con miras a aprovechar la experiencia para futuros eventos internacionales.

En el encuentro “Memoria Legado 2026”, autoridades municipales, representantes de la iniciativa privada, académicos y organizaciones de la sociedad civil participaron en un ejercicio de análisis sobre lo ocurrido antes, durante y después de la justa mundialista.

El objetivo fue identificar las fortalezas y áreas de oportunidad que dejó la experiencia, así como generar conocimiento que permita mejorar la coordinación entre los distintos sectores y fortalecer la planeación de futuros eventos de gran escala.

Durante el encuentro, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, destacó que uno de los principales retos durante la preparación del Mundial fue lograr que las inversiones realizadas trascendieran al torneo y se convirtieran en beneficios permanentes para la población.

“Los retos que teníamos, tanto los municipios como el Estado de Nuevo León y la Federación, es que toda la inversión que se hiciera para poder llevar a cabo un evento tan importante como el Mundial no fuera nada más para el Mundial, sino que fuera un beneficio para los ciudadanos de nuestros municipios y del Estado de Nuevo León y que quedara como un legado”.

El análisis se centró en cuatro temas: seguridad; infraestructura y movilidad; derechos humanos; y áreas de oportunidad y aprendizajes.

La discusión permitió abordar el impacto de la Copa Mundial desde una perspectiva integral, más allá de los resultados deportivos, particularmente en aspectos relacionados con la coordinación institucional, atención a visitantes, movilidad, seguridad y protección de derechos.

En el panel participaron también Héctor Gutiérrez, delegado de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León; Héctor García, alcalde de Guadalupe; y Alejandro Hütt, Host City Manager Monterrey FW C2026.

Los participantes intercambiaron puntos de vista con los asistentes y respondieron preguntas sobre los desafíos que representó la organización del torneo, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y los sectores involucrados, así como las acciones que podrían mantenerse y fortalecerse después del Mundial.

El encuentro contó con la participación del Frente Nacional por los Niños y su Seguridad, organización de la sociedad civil que trabaja en iniciativas relacionadas con derechos humanos, protección infantil y sostenibilidad en México, además de haber participado en espacios de preparación institucional y empresarial rumbo a eventos internacionales.

Con “Memoria Legado 2026”, Monterrey busca que la experiencia como ciudad sede no quede únicamente como un recuerdo del torneo, sino que se convierta en una herramienta de aprendizaje para el futuro.

La intención, de acuerdo con los organizadores, es consolidar las lecciones obtenidas y fortalecer la colaboración entre autoridades, iniciativa privada, academia y sociedad civil para que Monterrey cuente con mejores condiciones para recibir y organizar nuevos acontecimientos internacionales.

Con información de Marysol Flores.