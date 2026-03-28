Analizan incidencias delictivas en reunión de seguridad en NL

Javier Flores Saldívar, explicó que estos encuentros forman parte de una dinámica permanente entre autoridades estatales y corporaciones policiacas

Autoridades estatales y de seguridad analizaron este viernes las incidencias delictivas, los focos de riesgo y las estrategias para contener la inseguridad en distintos municipios de Nuevo León, durante una reunión realizada en el Palacio de Gobierno.

Reuniones entre corporaciones

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, explicó que estos encuentros forman parte de una dinámica permanente entre autoridades estatales y corporaciones policiacas.

“Como en todos los días de semana, digo, las dos veces por semana, los altos mandos del Estado y de las corporaciones policiacas se ven las incidencias delictivas, los focos de peligro que existen y las medidas para controlar y tratar de inhibirlos”, señaló.

Coordinación entre los tres niveles de gobierno

Flores Saldívar detalló que en estas mesas de trabajo participan autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de fortalecer la coordinación operativa y definir acciones concretas en zonas con mayor problemática.

Este tipo de reuniones forman parte de la estrategia estatal de seguridad, basada en el análisis constante de la incidencia delictiva y la implementación de operativos para prevenir y combatir delitos.

Seguimiento a indicadores delictivos

Al ser cuestionado sobre la situación actual en materia de seguridad, el fiscal no abundó en detalles específicos, pero reiteró que se da seguimiento puntual a los indicadores delictivos y a los puntos considerados de mayor riesgo en la entidad.

Finalmente, destacó que estas reuniones se realizan de manera periódica, lo que permite ajustar las estrategias conforme evoluciona el comportamiento de los delitos en Nuevo León.