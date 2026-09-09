Analizan Gobierno de NL y bancos condiciones para Paquete Fiscal

La Secretaría de Finanzas sostuvo una mesa con instituciones bancarias para revisar proyecciones económicas y opciones que respalden gasto e inversión

Como parte de la ruta de diálogo para la construcción del Paquete Fiscal, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León sostuvo una mesa de trabajo con representantes de diversas instituciones bancarias que operan en la entidad.

“En esta nueva sesión con el sector bancario, las autoridades estatales y directivos financieros abordaron temas clave sobre las proyecciones económicas y las mejores condiciones financieras para respaldar el plan de gasto e inversión del estado para el ejercicio fiscal 2026”, informaron autoridades estatales.

El objetivo central del encuentro, señalaron, fue evaluar las mejores condiciones financieras que permitan respaldar el plan de gasto e inversión proyectado para el estado.

Esta reunión da continuidad a la agenda de trabajo iniciada la semana pasada por el Gobierno estatal, la cual contempla próximos encuentros con organismos el miércoles y con cámaras empresariales el viernes.

La administración estatal reafirmó que estos encuentros plurales tienen como objetivo garantizar la sostenibilidad financiera del presupuesto de Nuevo León.