Analizan cambios en horarios por movilidad rumbo al Mundial

Juan Paura informó que la dependencia mantiene un análisis sobre posibles modificaciones en horarios escolares y estrategias de movilidad

El secretario de Educación en Nuevo León, Juan Paura, informó que la dependencia mantiene un análisis sobre posibles modificaciones en horarios escolares y estrategias de movilidad, principalmente en planteles cercanos a zonas donde se desarrollarán proyectos relacionados con el Mundial de la FIFA 2026.

El funcionario señaló que hasta el momento no existe una decisión definitiva, ya que continúan revisando cuál será la mejor forma de garantizar traslados seguros y ordenados para estudiantes, maestros y padres de familia.

Explicó que entre los puntos que podrían requerir atención especial se encuentran escuelas ubicadas cerca del Estadio Monterrey y del corredor Miguel Alemán, donde se prevé mayor flujo vehicular.

Paura destacó que la Secretaría de Educación ya trabaja en coordinación con colegios privados y otras instituciones para implementar estrategias preventivas, las cuales, dijo, han mostrado resultados positivos hasta ahora.

Asimismo, resaltó que durante el periodo vacacional no se detuvieron las labores en escuelas públicas, ya que este fin de semana se llevó a cabo la rehabilitación del plantel número 300 dentro del programa estatal que contempla mejoras en 500 planteles.

Indicó que desde enero y hasta junio esperan avanzar de manera importante en dichas acciones de infraestructura educativa.