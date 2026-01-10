Analizan autoridades posible suspensión de clases en NL por frío

El secretario de Educación, Juan Paura, informó que se mantendrán atentos a los reportes oficiales antes de tomar una decisión sobre la suspensión de clases

Las autoridades educativas del estado aún no han determinado si habrá suspensión de clases el lunes y martes de la próxima semana, ante el marcado descenso de temperaturas que se prevé en el estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 27 ingresará durante las primeras horas del sábado, lo que provocará temperaturas de un solo dígito en diversas zonas del estado.

Al respecto, el secretario de Educación, Juan Paura, informó que se mantendrán atentos a los reportes oficiales más recientes antes de tomar una decisión definitiva sobre la suspensión de actividades escolares.