Analiza Congreso concluir periodo en abril por ausencias

Aunque la ampliación del periodo de sesiones ordinarias ya estaba aprobada y agendada en el Congreso Local, por las faltas de los diputados se está planteando anular la extensión y terminarlas el próximo 30 de abril.

Este lunes 22 de abril se cumplieron 26 sesiones sin poder aprobar ninguna iniciativa de ley ni de reforma, ya que no se está juntando el quorum mínimo de 28 diputados en el pleno para sesionar de manera correcta.

El diputado coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que las faltas más notorias son las de Movimiento Ciudadano, puesto que son los que no han entrado a las sesiones desde el 7 de febrero.

“Hoy se cumplen 26 sesiones consecutivas sin que los compañeros de Movimiento Ciudadano entren al pleno, nuevamente hoy no se completó el quorum, hasta viene gente a tomar fotos y videos para tener la evidencia de las personas que no están participando en el pleno".

“Todo pinta para que esto se quede así, al menos hasta el 30 de abril, no creo que vayamos a ampliar el periodo, no habría mucho para ampliar el periodo como ya se aprobó, pero no sé si vale la pena este tema”, dijo de la Fuente.

Por otra parte, informó que ya se está analizando un recurso para que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCNL) revoque la diputación suplente de José Alfredo Pérez Bernal, de MC, por no entrar a ninguna sesión desde que se le tomó protesta.

“Estamos explorando que hay un diputado plurinominal que no ha entrado a una sola sesión, son tres suplentes de mayoría y uno de plurinominal y si no ha entrado, pues hay que llamar al que sigue".

“La ley orgánica es muy clara, con 45 días ya hay que llamarle a su suplente y aquí es el suplente del propietario (el que está faltando) pues hay que pedirle al Instituto Estatal Electoral que venga el siguiente de Morena que venga a tomar su curul, lo estoy explorando con el área jurídica”, dijo de la Fuente.

En dado caso que este recurso proceda, quien tomaría el lugar de José Alfredo Pérez Bernal sería el morenista Luis Armando Torres.

