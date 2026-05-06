Ampliarán estudios sobre efectos de plomo en la sangre de niños

La investigación busca determinar si la exposición al metal pesado está relacionada con enfermedades como autismo, anemia, bajo peso y problemas de aprendizaje

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Una vez que ya se estableció que tres de cada 10 niños de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de la urbe regia tienen algún grado de plomo en la sangre, el estudio se está ampliando, pero ahora para determinar el tipo de daños que les causa a su salud y desarrollo.

Es decir, además de agrandar la muestra y confirmar o descartar los casos ya estudiados, se está “mapeando” si el metal pesado detona o genera mayor prevalencia de casos de autismo, anemia, bajo peso y problemas de aprendizaje o socioemocionales, entre otros.

El pasado jueves, la Secretaría de Salud estatal entregó a padres de familia de los 83 niños que presentaron más de cinco microgramos de plomo por decilitro en la sangre órdenes para ir hasta el 19 de mayo a los laboratorios Swisslab a que les apliquen un nuevo examen “venoso” que analizará con más profundidad cada caso.

La directora de los Cendis, Guadalupe Rodríguez Martínez, en entrevista con Info 7, dijo que aunque ya tienen una primera relación del “plomo-enfermedades”, con la ampliación del estudio se armará una estrategia estatal en la que participen todos los sectores involucrados, además de informarles a cada papá la situación de cada hijo.

“Todo esto lo tenemos ya cotejado, pero este estudio es más completo para ya poder decir: hay tantos niños que tienen enfermedades prevalentes, que no es la gripa ocasional, sino que es ya permanente, o incluso autismo".

“Entonces, ¿cuántos niños que tienen plomo tienen problemas de malnutrición, ya sea anemias, bajo peso o sobrepeso? ¿Cuántos niños tienen problemas de conducta? ¿Cuántos niños tienen trastornos de neurodesarrollo? ¿Cuántos niños tienen problemas alimenticios? ¿Cuántos niños presentan bajo peso? ¿Cuántos niños tienen problemas de aprendizaje, de adaptación, emocionales?, eso lo vamos a saber”, indicó Rodríguez.

La también diputada local indicó que en tan solo cuatro años, los casos de autismo en los Cendis aumentaron 14, según registros de esa institución educativa.

De hecho, afirmó que dos de los niños que están en nivel “rojo” o crítico presentan esta condición.

“Es un cruce de información para saber cuál es el impacto del plomo; se eligió niños que tuvieran al menos 10 microgramos y se encontraban, pues, en semáforo rojo; uno de esos niños tiene trastorno por déficit de atención, trastorno autista, en grado dos, como el más afectado en la prueba de neurodesarrollo".

“Dos niños con también, ya no en rojo, pero sí en amarillo, registran problemas del lenguaje; son las edades de un año, de cero hasta cinco años”, detalló.

El pasado lunes 20 de abril, Info 7 reveló que un estudio de los Cendis, Tec Salud y la misma Secretaría de Salud estatal arrojó que los niños de la urbe regia registraban algún grado de plomo en la sangre de acuerdo a un tamizaje que se aplicó a 1,239 niños de esos planteles, de los que 329 dieron positivos y 83 con nivel crítico.

Ante esto, Salud estatal anunció que ampliaría la investigación para conocer la dimensión real del problema y tomar medidas.

Presentarán resultados en junio

Independientemente de los planes de la Secretaría de Salud, los Cendis contemplan presentarles a todos los padres de familia sus resultados el 6 de junio, en la reunión anual de esos planteles.

Ahí se les expondrá el caso de cada niño y se les invitará a que tomen medidas para revertir algún efecto dañino.

“Estamos haciendo el mapa, lo vamos a dar a conocer el día 6 de junio en la junta anual de padres de familia en Cintermex".

“Cada año hacemos una junta anual y ahí les damos a conocer los resultados del desarrollo, pero en esta ocasión vamos a hacer una presentación general de la investigación, de todo el procedimiento, los hallazgos, las medidas que se asumieron y la situación actual".