Ampliará Monterrey consulta a reglamentos por un mes

"El objetivo es abatir el rezgo que se ha generado por una carga excesiva burocrática que no depende del Municipio, y que nos tiene supeditado a autorizaciones del gobierno estatal", expresó.

"Por supuesto, si alguien ha sido claro en decir que no se van a autorizar desarrollos que vengan a agravar la situación ambiental, la factibilidad de servicios, como el de drenaje o agua, o los temas de movilidad, ha sido el alcalde Adrián de la Garza. No tenemos ninguna prisa, no es un albazo", declaró.