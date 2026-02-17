Amplían tarifa preferencial a 150 mil estudiantes en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León anunció la incorporación de más de 30 planteles al programa 'Ayudamos a los Estudiantes', beneficiando a 150 mil alumnos

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que más de 47 mil estudiantes se integran al esquema de tarifa preferencial de 10 pesos como parte del programa “Ayudamos a los Estudiantes”.

Con esta ampliación se suman 37 planteles educativos de nivel medio superior y superior, incluyendo el CONALEP, el CECyTE Nuevo León, el Colegio Militarizado y Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

TARIFA PREFERENCIAL DE $10.00 PARA MÁS DE 47 MIL ESTUDIANTES



Hoy sumamos al programa "Ayudamos a los Estudiantes" a más de 30 planteles educativos como el CONALEP, el CECyTE y universidades politécnicas, que sumados a los alumnos de la UNI que ya tienen su credencial,… — Samuel García (@samuel_garcias) February 16, 2026

El mandatario destacó que, junto con los alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León que ya contaban con credencialización, el beneficio alcanza ahora a 150 mil estudiantes en la zona metropolitana de Monterrey.

“Movilidad es acceso a la educación”

Durante el anuncio, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, aseguró que el programa representa un paso de justicia y oportunidades para miles de jóvenes.

Señaló que muchos estudiantes recorren largas distancias para asistir a clases, enfrentando no solo cargas académicas, sino también la preocupación por los gastos de transporte.

“Por eso, desde el Gobierno del nuevo Nuevo León ayudamos a los estudiantes con un programa que les permitirá enfocarse exclusivamente en sus estudios sin tener que preocuparse por la movilidad. Porque cuando hablamos de movilidad, no hablamos solamente de camiones o de rutas, hablamos de acceso a la educación, al esfuerzo diario y a los sueños de miles de jóvenes que todos los días salen de su casa con la esperanza de construir algo mejor”, refirió.

Rodríguez Cantú también hizo un llamado a las mujeres del estado a continuar su preparación académica y ocupar espacios de liderazgo, al destacar que la educación transforma familias y comunidades.

Entregarán tarjetas a partir del 23 de febrero

El gobernador informó que a partir del lunes 23 de febrero el Gobierno estatal entregará tarjetas de tarifa preferencial para transporte público y Metro a los estudiantes incorporados al programa.

“A partir de lunes 23 el Gobierno del nuevo Nuevo León le va a entregar a todos los estudiantes tarjeta para tarifa preferencial para el transporte público”, indicó.

Hasta ahora, el beneficio aplicaba para alrededor de 110 mil alumnos de la UANL; con esta expansión se suman más de 47 mil estudiantes adicionales.

“Ayudamos a los estudiantes tiene precisamente una misión y sobre todo una petición para todos ustedes. Continúen con su formación, prepárense, el estado de Nuevo León está de su lado. El estado de Nuevo León los apoya y sobre todo el estado de Nuevo León les exige que sigan con esa formación porque el estado de Nuevo León los y las necesita”, dijo.

En el evento también participó el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien destacó que el Gobierno debe brindar herramientas y oportunidades para que los jóvenes continúen su formación académica.

Funcionarios estatales y municipales, legisladores y estudiantes asistieron al arranque de esta estrategia que busca reducir barreras económicas y fortalecer el acceso a la educación en Nuevo León.