Estrategia apuesta por recuperar agua que ya fue extraída y potabilizada, mediante inversión en tecnología, detección de fugas y control de presiones

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Para evitar que el 40 por ciento del agua se siga fugando o perdiendo por alguna otra razón y así recuperar anualmente 6.5 millones de metros cúbicos de este líquido, un grupo de empresas en coordinación con el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM) y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) impulsan la segunda etapa de "Reconectando con el Agua”.

La inversión conjunta en esta segunda fase es de 45 millones de pesos que, sumados a los 35 millones de la primera etapa, suman 80 millones de pesos.

Las empresas Arca Continental, FEMSA, HEINEKEN México y Trane Technologies participan en esta iniciativa que con una segunda fase buscan avanzar en la reducción de pérdidas y en la modernización de la red de distribución en la metrópoli.

El programa, desarrollado por el FAMM en coordinación con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) busca atender uno de los principales desafíos hídricos de la zona metropolitana: más del 40 por ciento del agua que ingresa a la red no se contabiliza, debido a fugas, deficiencias de medición y otras pérdidas físicas y comerciales.

Este miércoles, fue presentada la segunda etapa de "Reconectando con el Agua, estrategia que apuesta por recuperar el agua que ya fue extraída y potabilizada, mediante inversiones en tecnología, medición inteligente, detección de fugas y control de presiones, para aprovechar mejor la infraestructura que ya existe.

El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón, destacó la importancia de fortalecer las alianzas con la iniciativa privada para impulsar la eficiencia hídrica, garantizar el aprovechamiento responsable de los recursos y contribuir a la seguridad hídrica de Nuevo León.

Ante representantes de empresas reunidos en el Club Industrial, Ortegón Williamson dio una buena noticia: en septiembre y octubre de este año el agua no contabilizada, que representaba el 46 por ciento de la red, bajó a un 38 ó 39 por ciento.

"La tendencia es a la baja”, destacó.

Elogió la coordinación entre gobierno y la Iniciativa Privada.

“Lo que hoy hacemos es un paso decisivo en la dirección correcta, es un ejemplo nacional e internacional de colaboración y corresponsabilidad entre Iniciativa Privada, organizaciones de la sociedad civil y gobierno… es un esfuerzo que trascenderá y se traducirá en bienestar social y prosperidad para el gran estado de Nuevo León”, afirmó.

Ortegón Williamson reconoció el compromiso de las empresas participantes y agradeció la confianza depositada en AyD para desarrollar proyectos que permitan enfrentar los retos hídricos actuales y futuros.

"La eficiencia hídrica también es una fuente de abastecimiento. Cada metro cúbico que logramos aprovechar mejor dentro de nuestra red representa agua disponible para atender las necesidades de las familias, las actividades productivas y el crecimiento de Nuevo León”, sostuvo.

El presidente del consejo directivo del FAMM, David Garza Herrera, declaró que con sinergia el esfuerzo es mayor.

“La seguridad hídrica de Nuevo León requiere una visión de largo plazo y la capacidad de sumar esfuerzos. "Reconectando con el Agua”demuestra que la colaboración entre empresas, gobierno y sociedad civil puede traducirse en inversiones concretas para recuperar millones de metros cúbicos de agua que nuestra ciudad ya tiene disponibles. Hoy estamos ampliando ese esfuerzo y construyendo un modelo que puede seguir creciendo”, dijo Garza Herrera.

La inversión multiplica su impacto

La primera etapa del programa inició operaciones en los macrosectores Félix U. Gómez, el centro de San Nicolás y Magnolias, con una inversión de 35 millones de pesos y una proyección de recuperación de 3.5 millones de metros cúbicos anuales.

Y ahora, la segunda etapa, en la que se hace una inversión adicional de 45 millones de pesos, incorpora cuatro nuevos macrosectores: Terranova, Modulante Metropolitano, Privadas del Sauce y Valle Condesa, con un potencial de recuperación de 3 millones de metros cúbicos anuales.

Esta ampliación permitirá alcanzar una meta conjunta de 6.5 millones de metros cúbicos al año, equivalentes a casi cinco días de consumo de toda el área metropolitana, o al abastecimiento anual de aproximadamente 25 mil familias, que sería el equivalente a los habitantes de un municipio como Linares.

Inversión empresarial como motor

Arca Continental y FEMSA, impulsores de la primera etapa, dan continuidad a su participación en esta iniciativa, a la que se incorporan HEINEKEN México y Trane Technologies, fortaleciendo un modelo de inversión colectiva que permite sumar recursos privados a soluciones de infraestructura hídrica.

Bajo este esquema, el FAMM articula la inversión, coordina la implementación y da seguimiento a los resultados, mientras que SADM valida técnicamente las intervenciones y opera los equipos integrados a la red.

El modelo también contempla reinvertir los ahorros económicos derivados de estas eficiencias en nuevas intervenciones.

HEINEKEN México se suma a esta etapa como parte de su trabajo en "Manos al Agua por el Río Bravo”, alianza de acción colectiva que nace bajo el CEO Water Mandate del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y reúne a más de 15 empresas, entre ellas Trane Technologies, con la que HEINEKEN México coinvierte en Privadas del Sauce.

Así, con una inversión acumulada de 80 millones de pesos y siete macrosectores contemplados, "Reconectando con el Agua" se consolida como una plataforma de colaboración público-privada con potencial de replicarse en otras zonas de Monterrey y en otras ciudades del país.

La iniciativa busca seguir sumando empresas a una estrategia de largo plazo que contribuya a fortalecer la seguridad hídrica de Nuevo León, bajo una premisa: aprovechar mejor el agua que ya tenemos es también invertir en el futuro de la ciudad.

Bajó la contaminación: medio ambiente

En el evento, el secretario de Medio Ambiente del gobierno estatal, Raúl Lozano, dijo que en este año se ha logrado bajar la contaminación en un 23 por ciento

Aseguró que han bajado las emisiones contaminantes de PM 2.5 y PM 10.

Resaltó que esto es mediante acciones por un aire más limpio, impulsando el home office y logrando que más de 5 mil camiones de volteo que circulan al día por calles y avenidas lleven tapadas sus cargas de materiales.

Además, dijo, las líneas 4 y 6 del Metro sacarán de la circulación 3 mil autos como parte de la movilidad sustentable.

También se impulsa el uso de autos eléctricos y los de gas natural.