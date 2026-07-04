Amplían puntos para ver el México vs Inglaterra en Nuevo León

Nuevo León habilitará nuevas plazas y parques con pantallas gigantes, seguridad y servicios para seguir el partido entre México e Inglaterra

Con el objetivo de evitar aglomeraciones durante el juego del partido de México vs Inglaterra de este domingo, el gobernador Samuel García anunció la habilitación de nuevos espacios públicos en distintos municipios de Nuevo León para que la población pueda disfrutar del encuentro de manera segura.

El mandatario el día de ayer dio a conocer las sedes alternas en Monterrey, entre ellas la Macroplaza, LABNL, el Parque del Agua, el Parque Niños Héroes y el Fan Fest en Parque Fundidora. Sin embargo, este viernes informó que la estrategia se amplía con plazas municipales distribuidas en diferentes zonas del estado, con pantallas gigantes, baños, servicios, seguridad e hidratación.

Monterrey:

Parque Fundidora (Fan Fest oficial)

Macroplaza

LABNL

Parque del Agua

Parque Niños Héroes

Guadalupe:

Plaza Principal

Parque del Agua (zona de la Pastora y alrededores con pantallas y servicios)

Santiago:

Plaza Principal

Auditorio de Santiago

Pesquería:

Plaza Principal (como punto de referencia para Juárez, Cadereyta y zona oriente)

San Pedro Garza García:

Valle Oriente (zona poniente, incluyendo Santa Catarina)

Apodaca:

Plaza Principal

El Carmen:

Estadio de Fútbol Americano del Estado (zona norte, con gradas y estacionamiento)

El Carmen:

Estadio de Fútbol Americano del Estado (zona norte, con gradas y estacionamiento)

El gobernador señaló que estas no son necesariamente las únicas sedes, ya que podrían sumarse más en las próximas horas en coordinación con los alcaldes.

En cuanto al operativo en el Parque Fundidora, reiteró que el Fan Fest abrirá desde las 10:00 de la mañana, se transmitirá el partido Brasil vs. Noruega y se estima que el aforo se complete entre las 2:30 y las 3:00 de la tarde.

Por ello, a las 3:00 p.m. se cerrarán los accesos al parque y, de manera simultánea, las líneas 1 y 3 del Metro dejarán de prestar servicio en la estación Y Griega para dirigir a los asistentes las sedes instaladas en la Macroplaza.

El gobernador hizo un llamado a la población para no acudir a Fundidora si el acceso ya fue cerrado y optar por cualquiera de los espacios alternos, donde habrá pantallas gigantes, atención médica, hidratación, elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional, policías municipales y Protección Civil, con el objetivo de que la jornada transcurra sin incidentes.