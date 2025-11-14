 Amplían plazo para entrega de valores catastrales municipales

El acuerdo busca que los municipios realicen una planeación fiscal y presupuestal más ordenada, transparente y acorde con el crecimiento del estado.

El Congreso del Estado aprobó ampliar el plazo para que los 51 municipios de Nuevo León entreguen sus propuestas de valores catastrales hasta el 18 de noviembre de este año.

Petición fue impulsada por el diputado Baltazar Martínez, integrante de la Bancada de Movimiento Ciudadano, con el propósito de que los ayuntamientos cuenten con más tiempo para revisar y ajustar sus tablas catastrales conforme a las condiciones actuales del mercado inmobiliario.

De acuerdo con el legislador, la intención es fortalecer las finanzas municipales y garantizar una actualización responsable del impuesto predial.

“Los municipios necesitan herramientas financieras sólidas para cumplir con sus obligaciones, mejorar los servicios públicos y responder a las demandas de una población en constante crecimiento”, señaló el diputado Baltazar Martínez.

Así mismo, destacó que el desarrollo urbano y poblacional que atraviesa Nuevo León requiere revisiones constantes de los valores catastrales, con el fin de que los gobiernos municipales mantengan estabilidad financiera y fortalezcan su autonomía.

Esto fue aprobado durante la sesión de este martes, la cual se llevó a cabo en el municipio de Montemorelos, en conmemoración de los 200 años de la creación de dicho municipio.