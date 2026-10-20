Amplían operativo para hallar a hombre arrastrado por corriente

Las autoridades mantienen el operativo y se espera que en las próximas horas se den a conocer nuevos resultados sobre las acciones de localización.

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A tres días de la desaparición de un hombre que presuntamente fue arrastrado por la corriente durante las lluvias del pasado viernes, rescatistas de Protección Civil de Nuevo León reanudaron este lunes las labores de búsqueda y extendieron los recorridos hacia el río Pesquería, a la altura de Agua Fría.

El operativo comenzó alrededor de las 07:40 horas, con la participación de elementos terrestres y un helicóptero de Protección Civil estatal, así como personal de Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, quienes realizan recorridos de reconocimiento en el cauce y sectores cercanos.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue arrastrado por la corriente de un canalón a la altura de la colonia Del Maestro, en Monterrey, durante la jornada de lluvias del viernes 16 de octubre.

Desde entonces, corporaciones de auxilio han desplegado diferentes operativos para tratar de localizarlo. Durante las labores del domingo, los rescatistas recorrieron alrededor de cinco kilómetros del río Topo Chico, desde el antiguo Camino a Santo Domingo hasta el sector del Periférico, en Apodaca.

En esas acciones participaron elementos de Protección Civil, binomios caninos y personal a bordo del helicóptero Fénix; sin embargo, hasta ese momento no se había informado sobre la localización de la persona desaparecida.

Este lunes, las labores se retomaron en el río Pesquería, a la altura de Agua Fría, con recorridos por el cauce y sus alrededores para ampliar la búsqueda y tratar de ubicar al hombre.

Las autoridades mantienen el operativo y se espera que en las próximas horas se den a conocer nuevos resultados sobre las acciones de localización.