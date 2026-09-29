Amplían infraestructura médica y social en el municipio de Juárez

Como parte de las acciones de su segundo año de gobierno, las autoridades consolidaron servicios gratuitos para las familias de la región.

A través de la apertura de nuevas clínicas y centros especializados para la infancia, el Gobierno de Juárez, encabezado por la alcaldesa Mónica Oyervide, consolidó la ampliación de su infraestructura médica y social con servicios gratuitos para las familias del municipio.

Como parte de las acciones de su segundo año de administración, destaca la inauguración de las Unidades de Atención Médica Vistas del Río y Garza y Garza. La primera de ellas expande la cobertura de medicina preventiva en la zona oriente, mientras que la segunda concentra sus servicios de atención primaria en el sector centro de la demarcación.

A la par, la infraestructura asistencial sumó la apertura del Espacio DIF Modelo Mirador de San Antonio. El complejo de 2 mil metros cuadrados —que anteriormente operaba como un tiradero clandestino— funciona hoy como un centro de acompañamiento educativo, recreativo y social en beneficio de la zona oriente.

La estrategia municipal contempla el desarrollo de dos nuevas obras de alta especialidad:

Centro de Atención Infantil (Hacienda San José): Un espacio en construcción para la primera infancia que integrará servicios de lactantes, maternal y preescolar, complementados con áreas de psicología, nutrición y enfermería.

Un espacio en construcción para la primera infancia que integrará servicios de lactantes, maternal y preescolar, complementados con áreas de psicología, nutrición y enfermería. Centro de Atención a Trastornos del Neurodesarrollo (Los Cometas): Unidad enfocada en terapias psicológicas, físicas, ocupacionales y de lenguaje que contará con cámara sensorial e hidroterapia. Este sitio desahogará la demanda del centro actual en San Miguelito, el cual atiende a más de 230 pacientes a la semana.

Finalmente, la administración resaltó el fortalecimiento del sistema de emergencias locales mediante el regreso de la Cruz Roja Mexicana a Juárez tras 16 años de ausencia. Con una base operativa y una ambulancia permanente, la corporación brindó 268 servicios de traslado entre enero y mayo de 2026, promediando un tiempo de respuesta de 17 minutos ante incidentes ciudadanos.