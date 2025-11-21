Amplían horario de oficialía de partes en espera del Presupuesto

Fuentes cercanas al Gobierno del Estado indicaron que sería hasta las 9:00 pm que acudan al Congreso a entregar el presupuesto

Debido a que al filo de las 16:00 horas aún no se entregaba el Presupuesto 2026, el Poder Legislativo decidió aumentar el horario de funcionamiento de la Oficialía de Partes.

Desde las 9:00 de la mañana el Legislativo está a la espera de que el Poder Ejecutivo entregue el Paquete Fiscal este 20 de noviembre, que es la fecha límite en la constitución para entregar esta propuesta, sin embargo, a minutos del cierre de la Oficialía este no ha llegado.

Según el aviso que colocaron en la ventanilla, la Oficialía de Partes estará abierta hasta las 11:59 pm de este 20 de noviembre, para dar hasta el último minuto del día al ejecutivo para entregar el Paquete Fiscal.

Fuentes cercanas al Gobierno del Estado indicaron que sería hasta las 9:00 pm que acudan al Congreso a entregar el presupuesto porque presuntamente le están haciendo los últimos ajustes.