AMPLIACION MONTERREY REGIO RUTA ADRIAN DE AL GARZA

A 28 de octubre de 2025

*Anuncia Monterrey ampliación de la Regio Ruta*

• _Habrá dos nuevos recorridos y se extenderán cuatro de los cinco ya existentes. El servicio se mantiene gratuito._

Con dos nuevos circuitos y la ampliación de los ya existentes, el Gobierno de Monterrey anunció la extensión en 56.4 kilómetros de la Regio Ruta, el servicio de transporte urbano municipal gratuito.

“Esto se hace con la finalidad de ser más eficientes cada vez en el traslado de las personas, que haya mejor movilidad en la ciudad de Monterrey”, afirmó en rueda de prensa el alcalde Adrián de la Garza.

Detalló que se incorporan los recorridos F y G. El F, denominado Macroplaza-Sierra Ventana-San Ángel, tendrá un trayecto total de 20.1 con destinos como el Tec, Alfonso Reyes, Parque Canoas y avenida San Ángel; y el G: Cedros-Hospital Universitario-Obispado, recorrerá 17.6 kilómetros y pasará por la Universidad Valle de México, la Facultad de Medicina, y el Metro Hospital.

Además, los circuitos A, B, C y E, tendrán mayor cobertura en sus respectivas rutas.

Macroplaza-Mederos-La Rioja o circuito A, aumenta 3.2 kilómetros para acceder al Campus Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El B: Alianza-Talleres-Valle Verde, suma 4.5 kilómetros más ya que llegará al Metro Talleres, al Hospital de Cardiología no. 34 del IMSS y a la calle Drosera en la zona norte.

Al recorrido C: Fomerrey 35-San Bernabé-Tierra y Libertad se agregan 3.3 kilómetros para llegar a la Universidad Emiliano Zapata.

Finalmente, el circuito E, Macroplaza-Félix U. Gómez-Moderna, se extiende en 7.7 kilómetros para pasar por el Metro Zaragoza, Mercado Juárez, Mesón Estrella y el Parque del Chorro en el centro de la ciudad.

El Edil explicó que la extensión de este servicio obedece a la solicitud de los regiomontanos y a estudios puntuales que continúan realizando la Dirección Técnica de la Secretaría de Desarrollo Urbano Soste