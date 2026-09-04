Amplía NL el programa 'Ayudamos a la Mujer' para adultas mayores

Esta es una iniciativa estatal que brinda apoyo económico de $2,000 pesos mensuales para jefas de familia y cuidadoras de infantes o personas de la tercera edad

En el marco de las acciones para consolidar una sociedad inclusiva, participativa y libre de discriminación, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, clausuró la primera jornada del Noveno Encuentro Sin Límites: “La Revolución de Vivir Más: Transformar el Envejecimiento Hoy".

Acompañado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, el mandatario encabezó el evento, donde anunció que, en cumplimiento con el derecho a una vida digna estipulado en la Constitución del Estado, “Ayudamos a las Mujeres” ahora beneficiará también a las adultas mayores, es decir, a partir de los 60 años de edad.

"La edad no puede ser un obstáculo. Mujer de Nuevo León que necesite ese apoyo se registra con el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores (IEPAM), se registra en Igualdad o en los 49 Centros Comunitarios, y vienen dos más; llegan con su credencial, se registran y les va a llegar una tarjeta personalizada", explicó García Sepúlveda.

Durante su intervención, el Ejecutivo estatal enfatizó que Nuevo León ostenta la mayor esperanza de vida a nivel nacional, resultado de la cobertura médica gratuita mediante el programa "Cuidar Tu Salud".

Asimismo, adelantó que se continuará con la implementación de nuevas iniciativas para este sector e invitó a los asistentes a su Quinto Informe de Gobierno, el cual adelantó que se llevará a cabo en el Parque del Agua.

¿Qué es 'Ayudamos a las Mujeres'?

Esta es una iniciativa estatal que brinda apoyo económico directo de $2,000 pesos mensuales, servicio de transporte gratuito y acceso a "Cuidar Tu Salud".

Además de brindar asistencia a adultas mayores, el programa apoya también a jefas de familia y cuidadoras de menores de primera infancia o personas de la tercera edad.

Busca dignificar la calidad de vida

Por su parte, Mariana Rodríguez destacó el trabajo permanente para dignificar la calidad de vida de la población de la tercera edad a través del fortalecimiento y profesionalización de asilos y casas de cuidado, así como mediante la oferta de orientación jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento especializado a quienes hayan sido víctimas de vulneración a sus derechos.

En el desarrollo de la agenda, la Directora General del IEPAM, Myrna García, reconoció el compromiso de la administración estatal en la creación de rutas institucionales para estructurar un entorno más accesible y preparado para el envejecimiento.