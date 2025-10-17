Amplía Monterrey contraflujo en Paseo de los Leones

Por: Esmeralda Valdez 16 Octubre 2025, 17:54

Este plan tiene el objetivo de agilizar el tráfico y reducir tiempo de traslado, ya que esta avenida es una de las más transitadas de esta zona en Monterrey

El municipio de Monterrey amplió el carril de contraflujo en la avenida Paseo de los Leones, el cual ahora se extenderá hasta la avenida Monte Everest en dirección al poniente de la ciudad. Esto con el objetivo de agilizar el tráfico y reducir tiempo de traslado, ya que esta avenida es una de las más transitadas de esta zona en Monterrey. El contraflujo comienza desde Octava avenida y se extiende hasta la avenida Monte Everest a la altura de la colonia Cumbres Medeira. Ahora, el carril contará con 4 kilómetros adicionales sumando un total de 7 kilómetros de longitud. El alcalde de Monterrey, Adrián de La Garza, explicó que el horario de operación del contraflujo se ajustará. Y a partir de este jueves estará habilitado de las 17:00 a 21:00 horas.