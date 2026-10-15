Amplía Gobierno de Nuevo León oferta educativa

El gobierno estatal reporta más escuelas, canchas deportivas, jornadas ampliadas y servicios de inclusión para atender la demanda estudiantil

A cinco años del inicio de la administración del gobernador Samuel García Sepúlveda, Nuevo León suma 22 nuevas escuelas, 650 canchas deportivas, una mayor cobertura de los programas Jornada Ampliada y Tiempo Completo, así como avances en tecnología y una red de atención inclusiva que alcanza a miles de estudiantes en los 51 municipios del estado.

El reto ha sido especialmente visible en Pesquería, El Carmen, Ciénega de Flores, García, Salinas Victoria, General Zuazua y Juárez, municipios que registraron algunas de las mayores tasas de crecimiento poblacional entre 2010 y 2020.

“Yo nunca imaginé estar en una secundaria así”, cuenta Angely Paulette Zavala Saldaña, alumna de la Secundaria No. 19 Nuevo Legado de Infraestructura Educativa, al describir un plantel con mobiliario, tecnología y espacios diseñados para aprender, convivir y practicar deporte.

Celia Verónica Ramírez Hernández, madre de familia de la misma secundaria, explicó que ha observado cambios en el desarrollo de su hija desde que estudia en el nuevo plantel.

“He visto mucho avance en mi hija; se siente más desarrollada, con más herramientas para poder salir mejor preparada de la educación secundaria”, señaló.

Ese crecimiento también ha generado una mayor demanda de espacios educativos.

Las 650 canchas construidas en escuelas por la Secretaría de Educación y el ICIFED han ampliado los espacios para la educación física, el entrenamiento, las actividades deportivas y la convivencia entre estudiantes.

Su impacto se refleja en la participación escolar. Durante los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica 20252026 se registraron 227,576 participaciones en 10 disciplinas, mientras que la Copa Mundialito Escolar de Futbol 5x5 reunió a 99,351 participantes.

“Tenemos más oportunidades de desarrollar talentos y divertirnos durante los recesos, las clases de educación física y las actividades deportivas”, expresó Iñaki Becerra Ramírez, alumno de la Secundaria No. 50 José Vasconcelos, al hablar de la nueva cancha de su escuela.

La ampliación de la infraestructura educativa también se refleja en la cobertura de programas y servicios. Actualmente operan 266 Unidades de Educación Inclusiva (UDEI), que han atendido a 68,359 niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

A esta red se suman 68 Centros de Atención Múltiple, 18 Centros de Recursos Educativos de Nuevo León y ocho Unidades de Apoyo a la Educación Básica Hospitalaria.

Cinco años después, el balance muestra una mayor capacidad instalada para atender a una población escolar en crecimiento: más planteles, espacios deportivos, jornadas ampliadas y servicios especializados que benefician a estudiantes de todo Nuevo León.