Amplía Félix Arratia 'Ayudamos de Cerca' con más de 50 trámites

La Secretaría de Igualdad e Inclusión desplegará módulos del Registro Civil, Fomerrey y Agua y Drenaje a partir de las 17:00 horas.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado anunció una nueva edición de la macrobrigada “Ayudamos de Cerca”, la cual llegará por segunda ocasión a Apodaca.

El secretario de la dependencia, Félix Arratia Cruz, informó que el evento se llevará a cabo este martes 13 de octubre a partir de las 5:00 de la tarde en las instalaciones del CONALEP Dr. Carlos Canseco González. Por primera vez en esta estrategia, se concentrarán de forma simultánea todas las dependencias que integran el Gabinete de Igualdad para Todas las Personas y el Gobierno del Estado.

La jornada ofrecerá un catálogo de más de 50 trámites y servicios gratuitos o de bajo costo, con la participación de más de 20 dependencias e instituciones estatales. Entre los organismos que instalarán módulos de atención destacan el Registro Civil, FOMERREY, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, el DIF Nuevo León, así como las secretarías de Salud, Educación, Mujeres y Medio Ambiente.

Arratia Cruz destacó que desde el arranque de esta iniciativa en el mes de junio, la estrategia en territorio ha logrado reunir a más de 35 mil personas a lo largo de visitas por 12 municipios. Recordó el éxito de la edición anterior en el municipio de Guadalupe, donde se registró una asistencia histórica de más de 9 mil ciudadanos, lo que motivó la ampliación de la capacidad de atención para esta nueva fecha.