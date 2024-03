Amor de sus hijos impulsa a Madero ir por un mejor Monterrey

Cuando Adalberto Madero, "Maderito", convive con sus hijos, es otro.

Al exalcalde de Monterrey, exsenador y exdiputado ser padre le cambió la vida.

Sus dos hijos, Adalberto Arturo, de 3 años de edad, y Armando Gabriel, de un año, así como su esposa Gabriela, lo hacen feliz.

"Mi hijo mayor tiene mi carácter, lo positivo, que es muy cariñoso, y lo disfruto mucho, y el menor salió a la mamá, pero ¿cómo se llama?, es muy observador como la mamá y los dos son muy bien portados", dijo.

Sus hijos son lo más importante, y para que ellos y todos los regios tengan una mejor ciudad, él decidió ser nuevamente candidato a la alcaldía de Monterrey, ahora por el Partido Esperanza Social (ESO).

"Porque estoy harto de que cada vez estemos peor a pesar de que los problemas son tan fáciles de resolver, por ejemplo, no es lógico que tú un bache lo reportes y nunca lo tapen, no es lógico que las luminarias no iluminen, no es lógico que la inseguridad esté desquiciada", expresó.

Este 31 de marzo inicia la campaña electoral.

"Vamos a visitar las colonias casa por casa, haciendo nuestras propuestas para la ciudad, para pintar de rosa la ciudad, el partido es color rosa, ESO, rosa por incluyente".

Y está decidido:

"Por el futuro de nuestros hijos, tenemos que resolver los problemas de Monterrey"





Comentarios