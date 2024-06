Amor de padre lo impulsa a luchar por salud de su hija

Don José Marcial, es padre y madre a la vez.

Desde la muerte de su esposa, ha cuidado de Hannah, su hija menor, pero en especial de Jessica, su primogénita, quien desde los 2 años padece una extraña enfermedad que le dejó inservibles los pulmones.

Hoy, Jessica requiere un trasplante doble de pulmón con un costo millonario, y ante ello su amor de padre, florece aún más.

“Para el trasplante son 7 millones de pesos, apenas llevamos como 400 y cachito", compartió.

¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por tener ya esos 7 millones de pesos?

" Yo si Diosito me diera la oportunidad, daba mi vida, compadre; mi vida entera, te lo juro”, dijo desesperado.

Su lucha es infinita.

“No sé cuánto tiempo me lleve, pero lo que me lleve yo voy a luchar porque mi hija esté bien, hacer todo lo que se pueda, eso si te lo juro Dios me ayuda mucho”, afirmó.

Y esta es la clave de su resistencia.

“El amor de papá que no falte”, subrayó.

