AMFE fortalece agenda nacional ante nuevo ciclo electoral

La Asociación Mexicana de Fiscales Electorales renovó su dirigencia y planteó homologar fiscalías, actualizar normas y fortalecer la justicia electoral

La Asociación Mexicana de Fiscales Electorales (AMFE) inició una nueva etapa de trabajo de cara al comienzo de un nuevo ciclo electoral nacional, con una agenda enfocada en fortalecer la justicia penal electoral y la coordinación entre las fiscalías del país.

Durante la Asamblea General celebrada el 11 de septiembre, las fiscalías integrantes de la Asociación eligieron a Gustavo Solís, Fiscal Especializado en Delitos Electorales de Nuevo León, como nuevo presidente de la organización.

La elección se dio mediante un proceso de diálogo y construcción de acuerdos que permitió alcanzar una candidatura de consenso, en una Asamblea que registró la mayor participación de fiscalías electorales en la historia de la AMFE.

¿Cuáles serán las prioridades de la AMFE?

Entre los principales objetivos de la nueva dirigencia se encuentra impulsar la homologación nacional de las fiscalías electorales, promover la actualización del marco penal electoral y fortalecer la vinculación institucional.

La organización también buscará ampliar el intercambio de buenas prácticas y experiencias internacionales entre las fiscalías que la integran.

Al asumir la Presidencia de la AMFE, Solís señaló que las fiscalías enfrentan realidades distintas, pero comparten la responsabilidad de fortalecer las condiciones para mejorar la justicia penal electoral en todo el país.

Buscan ampliar la cooperación entre instituciones

La nueva dirigencia también planteó consolidar la relación de la AMFE con autoridades electorales, fiscalías, congresos, instituciones académicas y organismos especializados.

Como parte de esta agenda, se contempla generar mecanismos de cooperación con instituciones y redes homólogas de otros países para ampliar el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de delitos electorales.

Nuevo ciclo electoral plantea retos para las fiscalías

La renovación de la dirigencia ocurre ante el inicio de un nuevo ciclo electoral nacional, periodo en el que las fiscalías especializadas tendrán un papel relevante en la prevención, investigación y atención de delitos relacionados con los procesos electorales.

Gustavo Solís encabeza la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León para el periodo 2024–2030. Con su llegada a la Presidencia de la AMFE, Nuevo León tendrá participación en la construcción de la agenda nacional de las fiscalías electorales.