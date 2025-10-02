Amenazan y quitan motocicleta a joven al poniente de Monterrey

El asalto fue captado por una cámara de seguridad en el cruce de Rangel Frías y No Reelección, en la colonia Condocasa Mitras

Usando un arma de fuego, tres delincuentes amenazaron y despojaron a un joven de su motocicleta.

El asalto fue cometido a plena luz del día y en una zona donde Fuerza Civil ha llevado a cabo operativos de vigilancia de motos.

De acuerdo a información y a un video grabado por una cámara de seguridad los hechos ocurrieron en el cruce de Rangel Frías y No Reelección, en la colonia Condocasa Mitras.

Las imágenes dan cuenta cuando tres delincuentes a bordo de un motocicleta sin placas, interceptan al afectado que se encontraba estacionado en ese cruce de calles.

Dos de ellos descienden y se dirigen hacia donde está el joven y uno presuntamente porta un arma de fuego.

Tras empujarlo y encañonarlo lo empujan hacia la banqueta y se ve que el afectado cae sobre el concreto.

Momentos después los delincuentes abordan el vehículo y se dan a la fuga.

La motocicleta robada porta las placas 19sdb8 y hasta el momento no ha sido localizada.