Amenazan organismos con parar labores sino reciben recursos

Los recursos faltantes, el 30% o el 40% que nos hace falta a todos, necesitamos que se nos deposite urgentemente porque si no se deposita, lo que les puedo decir es que a partir del lunes próximo seguramente no vamos a poder estar brindando los servicios públicos que los ciudadanos se merecen y necesitan.

Porque no va a estar en nuestro poder decidir si nos cortan la luz o no, porque la cortan de inmediato, porque si no pagamos la renta de algún lugar van a empezar procesos jurídicos para desalojarnos, si no tenemos gasolinas para que los funcionarios de todas las dependencias que hacen trabajo, no se van a poder llevar a cabo esos trabajos, dijo el presidente del Poder Judicial, Arturo Salinas.