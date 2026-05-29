Amenaza de tiroteo suspende de clases en primaria de San Pedro

Elementos de la Policía de San Pedro arribaron a la primaria centenaria General Ignacio Zaragoza, tras la amenaza difundida desde ayer en redes sociales

Una nueva amenaza de presunto tiroteo en un plantel educativo de la zona metropolitana provocó la suspensión de clases y la movilización de corporaciones policiales durante la mañana de este jueves en el municipio de San Pedro.

Se trata de la escuela primaria centenaria General Ignacio Zaragoza, ubicada en el casco urbano sobre la calle Reforma, entre Benito Juárez y José María Morelos y Pavón, hasta donde arribaron al menos tres unidades de la Policía Municipal para atender el reporte.

De acuerdo con la información recabada, la amenaza fue difundida desde ayer a través de redes sociales, particularmente en TikTok, por medio de una cuenta identificada como “Celeste Gaby 0”.

En la publicación, la usuaria advertía que su hermano presuntamente tenía la intención de cometer un tiroteo en el plantel e incluso señalaba que ya contaba con cajas de balas.

Aunque el perfil únicamente tiene alrededor de 15 seguidores, la publicación alcanzó casi cinco mil visualizaciones en pocas horas, lo que generó preocupación entre padres de familia, docentes y autoridades educativas.

Esta sería la segunda amenaza de este tipo registrada en los últimos 15 días en el plantel educativo, sin embargo, en esta ocasión sí se dio aviso inmediato a las autoridades para activar los protocolos de seguridad.

Los oficiales ingresaron al plantel educativo, donde sostuvieron entrevistas con docentes, personal administrativo y directivos, además de realizar recorridos de vigilancia tanto al interior como en los alrededores de la escuela.

Tras la inspección, las autoridades descartaron la existencia de un riesgo real dentro de la institución, no obstante, se informó que continuarán los rondines y la vigilancia preventiva en la zona.

Cabe señalar que hace apenas unos días, el secretario de Educación en el Estado, Juan Paura, reconoció que las amenazas y casos relacionados con posibles agresiones en escuelas han ido en aumento.

Aunque afirmó que hasta el momento no se han registrado expulsiones de alumnos por estas situaciones, admitió que ya suman decenas de amenazas de tiroteo detectadas en distintos planteles educativos.