Amenaza de tiroteo escolar moviliza a autoridades en el centro

Los hechos se reportaron en la Secundaria #49 David Alfaro Siqueiros, en donde, el mensaje se encontraba escrito en uno de los baños de la escuela

Nuevamente, una amenaza de tiroteo dentro de una escuela secundaria en el centro de Monterrey provocó la movilización de la policía municipal en el lugar.

Los hechos se reportaron en la Secundaria #49 David Alfaro Siqueiros, en donde, de acuerdo con testigos, el mensaje se encontraba escrito en uno de los baños de la escuela y que, tras ser reportado a los maestros, hicieron el llamado a las autoridades.

Al lugar llegaron dos patrullas de la policía de Monterrey, quienes estuvieron haciendo labores de vigilancia alrededor de la secundaria para verificar que no existiera un riesgo.

Al final, se decretó que la amenaza terminó siendo una falsa alarma, sin embargo, padres de familia comentaron que es la segunda vez en dos meses que ocurren este tipo de situaciones en esta secundaria ubicada sobre la avenida Madero en el centro de la ciudad.