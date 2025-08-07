Amenaza a su mamá con un arma blanca en Guadalupe

Derivado de recorridos de disuasión delictiva, policías de Guadalupe detuvieron ayer a un hombre acusado por su madre de presuntamente amenazarla con un arma blanca.

Los oficiales detuvieron a quién identificaron como Alejandro N., de 22 años de edad, después de que los hechos se suscitaran

dentro del domicilio de la víctima ubicado en la Colonia Bosques del Sol.

La mujer interceptó a los oficiales y les indicó que su hijo llegó y la amenazó con un arma blanca en el interior de su casa, a la que ingresó sin permiso.

Los oficiales detuvieron al hombre cuando salía detras de su madre, quien les pidió ayuda para que intervinieran.

El sospechoso quedó detenido tras realizarle una revisión precautoria en la que se le encontró el arma blanca, con el que presuntamente amagó a su madre.

Tras esto, fue puesto a disposición del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes.