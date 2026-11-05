Amenaza a su madre con cuchillo y lo detienen con pistola Taser

Un hombre de 31 años fue detenido con una pistola Taser tras amenazar con un cuchillo a su madre, de 58 años, en la colonia 20 de Noviembre, en Guadalupe.

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Un hombre que presuntamente amenazaba con un arma blanca a su propia madre fue detenido por policías de Guadalupe, luego de que la mujer, de 58 años, solicitara auxilio a través del numero de emergencias del 911.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia 20 de Noviembre, donde los oficiales recibieron autorización de la víctima para ingresar y localizaron a su hijo, quien permanecía armado en el interior de la vivienda.

Al subir al segundo nivel del inmueble, los policías le ordenaron en repetidas ocasiones que soltara el cuchillo y se entregara; sin embargo, el hombre se negó y mantuvo una actitud amenazante. Ante el riesgo para la mujer y los elementos, uno de los oficiales utilizó un dispositivo electrónico de control, conocido como Taser, con el que logró someterlo y asegurar el arma.

El detenido fue identificado como Alan Alonso, de 31 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público por el delito equiparable a la violencia familiar y lo que resulte. Personal de la Policía de Protección a la Mujer también brindó apoyo durante la atención y traslado de la víctima.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la corporación, el hombre ya había sido detenido en dos ocasiones por violencia familiar, en marzo de 2021 y abril de 2023. Además, ingresó al Centro de Reinserción Social número 1 Norte el 12 de abril de 2023, por los delitos equiparables a violencia familiar y daños en propiedad ajena.