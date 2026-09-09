Amenaza a su expareja con un bisturí y es detenido en Monterrey

Un hombre de 39 años fue detenido tras presuntamente golpear a una mujer en la cabeza e intentar lesionarla en el cuello cuando trataba de escapar.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de agredir y amenazar a su expareja con un bisturí, en calles del Centro de la ciudad.

Los hechos fueron registrados en el cruce de José Marroquín Leal y Ruperto Martínez, donde elementos municipales realizaban labores de vigilancia.

Los policías recibieron el reporte de que un hombre estaba agrediendo a una mujer, por lo que acudieron al sitio. Al llegar, observaron al masculino amenazando a la afectada, de 37 años, con un bisturí.

De acuerdo con el reporte, el hombre trataba de lesionarla a la altura del cuello. Sin embargo, en ese momento la soltó e intentó huir, pero los oficiales lograron detenerlo.

El detenido fue identificado como Iván Guadalupe “N”, de 39 años de edad, quien quedó bajo custodia de los elementos municipales tras ser interceptado.

Al entrevistarse con los oficiales, la víctima relató que ella y el presunto agresor tenían cinco meses de estar separados. Señaló que decidió terminar la relación debido a que, presuntamente, el hombre la golpeaba constantemente.

La mujer también refirió que minutos antes de la intervención policiaca, el hombre nuevamente la había agredido, propinándole golpes en la cabeza, debido a que ella se negaba a continuar con la relación. Por ello, solicitó su detención.

Iván Guadalupe “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.